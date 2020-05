Il difensore del Brescia Andrea Cistana è una delle sorprese di questo campionato, almeno fino allo stop forzato. Nei mesi scorsi era stato seguito anche dalla Juventus, ora è diventato un obiettivo del Napoli per la prossima stagione. Cistana si è raccontato a Che Fatica la Vita da Bomber, facendo un paragone con un difensore juventino: "​Come stile di gioco assomiglio un po' a Leonardo Bonucci. Sono meno roccioso, mi piace giocare più in anticipo con la palla al piede. Il più difficile da marcare? Ho il rimpianto di non aver giocato quest'anno contro Cristiano Ronaldo, all'andata ero infortunato e al ritorno lui non era convocato. Anche contro Immobile ho giocato poco perché sono stato espulso. Quindi dico Higuain”. TONALI - È forte. Quando ci giochi insieme non hai la percezione che sia un classe 2000. I 2000 hanno finito quest'anno di giocare in Primavera. Sia come si atteggia, sia come personalità a livello tecnico e tattico sembra che Sandro abbia già giocato 300 partite in Serie A. Il nuovo Pirlo? Ha alcune giocate, lanci e palle filtranti alla Pirlo, però secondo me è più un giocatore di gamba, di inserimento, ha più agonismo. È un ibrido, una via di mezzo tra Gattuso e Pirlo. Gli auguro di poter raggiungere grandi obiettivi