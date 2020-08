Il Brescia si fa avanti. Il club di Cellino ha puntato Gianluca Frabotta, esterno sinistro quest'anno nella Juventus Under 23, che ha esordito come titolare il Serie A nella stagione appena conclusa, contro la Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le Rondinelle sono rimaste colpite dal suo rendimento e dalle qualità del giovane terzino, tanto da volerlo per la prossima stagione, in Serie B.