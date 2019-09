Il clima in casa Brescia è tutt'altro che idilliaco, a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus nel turno infrasettimanale. Queste le parole di Eugenio Corini in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro l'Udinese: "Vorrei chiudere l'argomento Bologna, anche se ho preso atto di molte cose. Vedo che vi siete dimenticati di quanto fatto in un anno di lavoro, vedo che vi siete dimenticati che abbiamo tre punti in tre gare e che abbiamo giocato meglio del Bologna per cinquanta minuti. C'è qualcuno che vuole destabilizzare l'ambiente, non è facile trovare una logica a ciò che sento in giro. Se qualcuno sfrutta questa situazione a suo vantaggio, vuol dire che ci troviamo di fronte a un fuoco amico. Per me conta solo quello che dice il presidente, parlo soltanto con lui. Qualsiasi altra cosa diversa che viene costruita non ha un senso".