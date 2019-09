Entusiasmo a mille tra i tifosi del Brescia per la partita di martedì prossimo alle 21 contro la Juventus, dove potrebbe debuttare Mario Balotelli. Nonostante ci sia ancora di mezzo una giornata - nella quale i bianconeri affronteranno il Verona e la squadra di Corini giocherà contro l’Udinese - sono già finiti i biglietti per la Curva Nord e la Tribuna Centrale del Rigamonti messi in vendita stamattina. Questo secondo quanto riporta TuttoBrescia.it.