Il Brescia tiene botta in Serie B. Secondo in classifica è tra le pretendenti alla vittoria finale, eppure potrebbe cambiare allenatore. Tra il presidente Cellino e il tecnico Filippo Inzaghi, infatti, i rapporti non sono idilliaci e così tutto può cambiare. Nelle ultime ore si è parlato anche di un è possibile esonero: per il momento resiste, ma il sogno di Cellino è chiaro. E porta ad Andrea Pirlo, che dopo l’esperienza alla Juventus, cerca una panchina in Serie A. Cellino spera di convincerlo riportandolo nella sua Brescia.