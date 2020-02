Il Brescia ha iniziato il 2020 nel peggiore dei modi. Tra le statistiche che la Juventus ha pubblicato sul proprio sito, ci sono anche dati che descrivono l’avversario del match delle 15.



2020 DA INCUBO - Due punti nel 2020 per il Brescia, peggior squadra di Serie A nel periodo in questione – nei maggiori cinque campionati europei ha fatto peggio solo il Tolosa (uno).



BENE IN TRASFERTA - Dopo il Lecce (64%), il Brescia (63%) è la squadra che in questo campionato ha conquistato in percentuale più punti in trasferta rispetto ai totali: 10 punti su 16 ottenuti in gare esterne.