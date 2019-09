Mario Balotelli, attaccante del Brescia, ha parlato ai microfoni di Dazn in vista della bella sfida contro la Juventus, esordio stagionale per lui dopo le quattro giornate di squalifica da scontare. Queste le sue dichiarazioni: "Ho lavorato in questo mese e mezzo più di quanto ho fatto negli ultimi dieci anni di carriera. E' normale che non abbia ancora il ritmo partita. Giocare contro Ronaldo non mi esalta, è bello giocare contro di lui. E' uno dei due giocatori più forti del mondo insieme a Messi. Non mi esalto, però, è una partita come tutte le altre, cercherò di far vincere il Brescia. Nazionale? Giocare l'Europeo di certo non farebbe schifo, però ora penso soltanto a fare bene nel Brescia".