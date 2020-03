Piove assolutamente sul bagnato tra il Brescia e Mario Balotelli. Giovedì l'attaccante italiano ha fatto una battuta durante una diretta su Instagram : "Dovevano far tornare la Juventus in testa per fermare il campionato". Secondo la Gazzetta dello Sport, il club del presidente Cellino è pronto a multarlo per aver rilasciato un'intervista non autorizzata. Inoltre il contratto di Balotelli con il Brescia si chiuderebbe automaticamente in caso di retrocessione, altrimenti continuerebbe: cosa fare, visti i rapporti tesi, in caso di salvezza?