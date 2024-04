"Il suo focus è verso il pallone e noi vediamo una evidente trattenuta disu. Dove va il pallone non conta, è una bella trattenuta: Bremer manifesta totale disinteresse a dove va il pallone". Inizia così l'analisi di Antonio, vice commissario della, a Open Var su DAZN, in riferimento a quanto accaduto sabato durante il match di campionato tra"Avremmo preferito una revisione di questa azione più accurata" prosegue Damato. "è uno dei VAR più esperti ed è una grande risorsa, però andava richiesta una On Field Review. Che la palla non vada lì è una lettura non corretta, perché alla fine il pallone va lì: se Zaccagni non avesse subìto fallo, probabilmente avrebbe potuto giocare quel pallone. La trattenuta è molto plateale ed evidente, già solo per questo totale disinteresse di Bremer rispetto alla palla riteniamo che fosse passibile di calcio di rigore. L’arbitro non poteva vederla, se non con la coda dell’occhio. Il VAR doveva richiamarlo al monitor".