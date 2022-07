In una giornata come quella di oggi, in cui si parla con insistenza di un'accelerata dellaper Gleison, anche unrimosso suipuò fare molto rumore: è proprio il caso del difensore brasiliano, che ha tolto il proprio "mi piace" da un post di sabato della pagina Caricaturella in cui si vedeva un suo profilo disegnato con i colori nerazzurri dell', con tanto di hashtag come #WelcomeBremer e #WelcomeGleison. Secondo le ultimissime indiscrezioni, la trattativa tra il club milanese e ilpotrebbe concludersi con una fumata nera. Che darebbe l'assist perfetto alla Vecchia Signora per sferrare il colpo decisivo e ingaggiare dai rivali granata il sostituto di Matthijs De Ligt.