Due gare con la Juve, tra alti e qualcosa da rivedere, e subito un nuovo esame importante. Non c’è solo in discussione l'eredità di Matthjis De Ligt, per cui è stato scelto, perchéfinisce sotto esame contro la Roma, ma non per la Juve. Il centrale bianconero, infatti, sarà osservato dagli emissari del ct verdeoro Tite, una missione che ora è stata ufficializzata per una gara da non fallire, sotto ogni punto di vista. Il valore del giocatore non è certo in discussione, ma l’adattamento al nuovo sistema di gioco e alle pressioni che impone indossare la maglia bianconera sì, sottolinea Tuttosport, che aggiunge: il nuovo difensore della Juve sogna di partecipare al Mondiale in Qatar con il Brasile e si gioca il quarto posto con Ibanez della Roma, ma non solo. I due osservatori, Matheus Bachi e Fabio Mahseredjian, sono partiti sabato e, dopo un passaggio a Lisbona, saranno in tribuna allo Stadium. La sfida è aperta, in ballo anche Gabriel dell’Arsenal e Lucas Verissimo del Benfica.Contro la Samp Bremer ha toccato tanti palloni, ha un nuovo ruolo da regista difensivo, ma deve però entrare ancora perfettamente nei meccanismi della difesa a quattro cui non era più abituato. Un nuovo esame è alle porte.