Bremer verso il rientro: da quanto tempo non gioca?

Getty Images

Gleison Bremer è pronto a tornare ad allenarsi alla Continassa, con qualche giorno d'anticipo rispetto ai compagni, per proseguire il proprio percorso di recupero destinato al ritorno in campo che, a questo punto, sembra davvero molto vicino. Un'assenza pesantissima quella del centrale brasiliano per una Juve che, all'inizio dell'annata sportiva, ha perso il suo riferimento all'interno del pacchetto arretrato. Un leader in grado di dare solidità ad un intero reparto. E senza di lui il conto da pagare è stato molto alto. Ma da quanto tempo non gioca Bremer? Il brasiliano, infatti, è fermo ai box da tantissimi mesi a causa della lesione al legamento crociato.



L'ultima partita di Bremer

L'ultima partita giocata da Bremer è stata Lipsia-Juventus del 2 ottobre 2024, sfida valevole per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Schierato con una maglia da titolare da Thiago Motta, il brasiliano si è infortunato dopo pochi minuti quando dopo un corpo a corpo con Openda il ginocchio dell'ex Torino ha subito una brutta torsione, poi sfociata nel grave infortunio che ha fatto calare il sipario sulla sua stagione. Quella della Red Bull Arena, infatti, è stata l'ultima partita di Bremer prima del lungo stop: da quel momento sono passati 295 giorni. Qualcosa come dieci lunghi mesi fatti di pazienza e sofferenza, ma con un obiettivo in testa: quello di tornare a riprendersi il proprio posto al sole alla Juve.