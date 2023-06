Dopo aver rappresentato un grande colpo per la Juventus durante l'estate scorsa, Gleisonpotrebbe già lasciare il club bianconero per trasferirsi in Inghilterra. Il Tottenham è interessato al difensore brasiliano, desideroso di rinforzare il proprio reparto arretrato con l'ex giocatore del Torino. Tuttavia, la Juve considera Bremer un pezzo pregiato e non è disposta a svenderlo. Dunque? Aspettare. E vedere. La strategia adottata dalla Vecchia Signora è simile a quella seguita per Dusan Vlahovic. Il club non vuole privarsi dei propri gioielli a basso prezzo.Se il Tottenham non accetterà questa cifra, diventerà difficile per la Juventus sedersi al tavolo dei negoziati con gli Spurs per discutere la cessione del giocatore. Bremer è arrivato alla Juventus nell'estate del 2022, dopo aver trascorso tre stagioni al Torino, dove ha dimostrato le sue qualità e non solo quelle in marcatura. Il difensore brasiliano ha subito guadagnato fiducia e spazio nella squadra bianconera, contribuendo in maniera sostanziale in questa stagione. La Juve continua ad avere una visione chiara: considera il giocatore un asset importante per la squadra. La richiesta di un'offerta di almeno 80 milioni di euro dimostra la volontà del club di mantenere il proprio valore di mercato e ottenere un adeguato ritorno economico per l'investimento fatto su Bremer. Resta da vedere se il Tottenham accetterà di soddisfare le richieste economiche.