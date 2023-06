Ilsta pensando seriamente a Gleison, difensore brasiliano della Juventus. Secondo quanto si legge sul Telegraph, gli Spurs hanno avviato i primi contatti per conoscere la situazione del classe 1997, approdato alla Juve dal Torino solo un anno fa e sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno del 2027, con un ingaggio di 5 milioni a stagione. La sensazione è che già nelle prossime settimane il club londinese possa avanzare un'offerta ufficiale, anche per provare a battere la concorrenza: Bremer infatti piace ad altre due big inglesi come Chelsea e Manchester United.