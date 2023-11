Nella lunga intervista concessa oggi, il brasiliano Bremer ha parlato anche di quelli che sono i suoi modelli di difensori ideali ai quali prende ispirazione.'Ho un paio di modelli che hanno giocato in Inghilterra come difensori centrali. Ho guardato David Luiz al Chelsea, vincitore della Premier League e della Champions League. Ma anche Vincent Kompany in tutti gli anni in cui ha giocato al Manchester City'.