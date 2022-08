Attraverso un post condiviso sul suo account Instagram, il nuovo giocatore della Juve, Gleison Bremer, ha voluto dare la scossa a tutto l'ambiente in vista della stagione che sta per prendere il via.'Fine pre stagione. Grazie ai tifosi per tutto il supporto, sono sicuro che sarà una stagione di conquiste e vittorie. Non sarà facile ma lotterò ogni giorno e darò il massimo'.