Nella sfida di ieri sera la Juventus ha battuto lo Spezia di Gotti per 2-0. A decidere la gara sono state le reti di Dusan Vlahovic, ancora con un'altra magia su calcio di punizione e dal subentrato Milik, il quale ha realizzato il suo primo gol in maglia bianconera. Ma sotto i riflettori ci è finito anche Gleison Bremer, autore di una prestazione da 7 in pagella. Il centrale della Juve ha poi manifestato tutto il suo entusiasmo attraverso un post condiviso sui suoi account social.'Felice e motivato di aver dato il mio meglio'.