Il difensore bianconero Gleison Bremer si è unito ai suoi compagni nel celebrare la Vecchia Signora in occasione del suo compleanno. Per farlo ha scelto la via dei social, dove ha scritto: 'É uma honra poder fazer parte da história da @juventus e comemorar seus 125 anos. È un onore poter far parte della storia della Juventus e festeggiare i suoi 125 anni'.