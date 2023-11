Nell'ampia intervista rilasciata in giornata, Gleison Bremer si è soffermato anche su quello che è il suo rapporto con Walter Mazzarri.'Come una figura paterna per me. Ho avuto un primo anno davvero difficile perché non avevo molte opportunità e volevo partire ma Mazzarri mi ha fatto un discorso, facendomi sapere che contava su di me e dicendomi di avere pazienza per apprendere gli aspetti tattici del calcio italiano'.