Direttamente ai microfoni di Sport Mediaset, il neo difensore della Juve Gleison Bremer, ha rilasciato delle dichiarazioni sul match disputato contro il Sassuolo e sulla sua crescita personale.- 'Non è normale per noi aver avuto difficoltà, ma sappiamo che il Sassuolo è una squadra fastidiosa soprattutto in attacco. Dovevamo stare più attenti all'inizio ma poi abbiamo vinto ed è andata bene'.- 'Sto cercando di imparare da Bonucci e guardo i video di Chiellini per capire cosa faceva. La squadra è in crescita, dobbiamo migliorare ancora se vogliamo vincere lo scudetto, ci manca ancora qualcosa ma siamo sulla strada giusta. Qui sto bene, non parlo più del mio passato al Torino. Sono alla Juve perché è qui dove volevo venire'.