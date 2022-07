Una smorfia un po' così, per, uscito poco prima del sessantesimo per Daniele Rugani. Non ha fatto parte della girandola - prevista - delle sostituzioni bianconere, ma ha anticipato i tempi rispetto ai compagni. Il motivo? Potrebbe essere stato un piccolo acciacco, come riportato anche da DAZN.Sui social ovviamente si sprecano le interpretazioni a quell'espressione del brasiliano, non esattamente sereno al momento del cambio. Stanchezza? Problema fisico? Di sicuro, una situazione su cui tanti vogliono far luce. E la preoccupazione, dopo lo scotto Pogba, aumenta...