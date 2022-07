Koulibaly era in pole nelle preferenze di Massimiliano Allegri, un affare difficile diventato impossibile visto che è pronto a firmare con il Chelsea. E ora i bianconeri provano lo sgambetto per Gleisondel Torino, eletto miglior difensore dell’ultima Serie A. Promesso sposo dell’Inter, anche se Marotta sta tardando parecchio cercando di fare cassa con la cessione di Milan Skriniar al Psg E così alla Continassa, in attesa del rilancio decisivo del Bayern per De Ligt, stanno cercando di capire se esistano ancora i margini per anticipare l’Inter su Bremer. Il sorpasso non è scontato, ma nemmeno impossibile, scrive Tuttosport. Anche perché l’Inter e il Torino non hanno ancora trovato un’intesa e Cairo spara più alto di 25/30 milioni di euro. La sensazione è che possa avere la meglio chi venderà prima tra le due: se la Juve chiuderà De Ligt con il Bayern prima dell'Inter con Skriniar-Psg, allora sarà più facile. La Juve continua a ragionare, perché De Ligt lo terrebbe volentieri e se il Bayern non dovesse migliorare la proposta, potrebbe anche accadere. Le alternative? Da Gabriel a Pau Torres (Villarreal), passando per Kimpembe (Psg), Milenkovic (Fiorentina), Akanji (Borussia Dortmund), Ndicka (Eintracht Francoforte) e Rafa Marin (Real Madrid), nomi in un calderone di alternative molto ricco.