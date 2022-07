Non è casuale il nome di Gleison, il difensore delconteso tradi cui tra poche ore si conoscerà la prossima squadra. Come racconta TMW, infatti, il brasiliano si chiama così perchè l'idolo del padre era il giocatore tedesco con un passato in nerazzurro Andreas. E', invece, il modello di ispirazione del classe 1997, in granata dal 2018 grazie a un'intuizione di Gianluca Petrachi che lo aveva scoperto all'Atletico Mineiro e lo aveva portato in Italia, non senza mugugni e dubbi poi decisamente smentiti dalle prestazioni sul campo.