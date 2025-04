Juventus, Bremer scalpita: altri messaggi social, le ultime sul rientro

Getty Images

Ieri pomeriggio una foto in palestra, pochi minuti fa un'immagine scattata all'ingresso della Continassa, in macchina; nel mezzo, giusto per la cronaca, un bel quadretto familiare, con la moglie Deborah e la figlia Agata sul divano. È il racconto della giornata - intesa come arco di 24 ore - di, al lavoro con sempre maggiore intensità per tornare in campo il prima possibile, al centro della difesa di unache negli ultimi mesi ne ha sentito terribilmente la mancanza.Proprio questa mattina parlavamo ancora di Renato Veiga , che in poco tempo ha convinto la Vecchia Signora a puntare su di lui, o almeno a fare un tentativo concreto con il Chelsea per trattenerlo. Il vero e imprescindibile rinforzo per la difesa bianconera del prossimo futuro sarà però innanzitutto il brasiliano, sfortunatissimo nel rimediare, il 2 ottobre scorso, uno dei peggiori infortuni per un calciatore, ovvero la rottura del crociato: da lì in poi un lungo percorso di recupero, che sembra ormai essere entrato nella sua fase cruciale.

I messaggi social di Bremer

Quando può tornare?

Risale a pochi giorni fa, infatti, un video condiviso su Instagram che ritrae Bremer mentre si allena con intensità, segno evidente della sua voglia di alzare i ritmi per tornare presto in campo. "Continua così", ha scritto il numero 3 bianconero a corredo delle immagini, del tutto simili nel significato a quelle comparse poi nelle ultime ore, che hanno alimentato ulteriormente le voci relative al netto miglioramento delle sue condizioni fisiche.Al momento, comunque, non ci sono notizie certe sulla possibile data del suo rientro: in questi casi, del resto, è necessaria la massima cautela per scongiurare il rischio di ricadute, come hanno insegnato casi analoghi che hanno riguardato direttamente la Juventus di recente, uno su tutti quello di. Ecco perché i tifosi bianconeri - e lo stesso Igor Tudor, insieme ai compagni di squadra - dovranno avere ancora un po' di pazienza, aspettando che il classe 1997 recuperi al 100%.Con il campionato ormai agli sgoccioli (mancano solo sei giornate, compresa la partita di oggi sul campo del Parma), la speranza è quella di riaverlo a disposizione per ilche inizierà il 14 giugno negli Stati Uniti, che potrebbe diventare anche un'occasione per testarlo sul campo e valutarne i progressi, nell'ottica di un rientro graduale a pieno regime. Dalla prossima stagione, poi, dovrebbe essere tutta un'altra storia, con la Juventus pronta ad affidarsi di nuovo al condottiero della sua difesa per tornare protagonista su tutti i fronti.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui