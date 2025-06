Bremer partirà per il Mondiale per Club? Le ultime

Gleison Bremer ha saltato quasi l'intera stagione per la rottura del legamento crociato. Il difensore brasiliano è rimasto ai box costringendo prima Thiago Motta e poi Tudor a correre spesso ai ripari: nel mercato di gennaio sono arrivati due difensori, perché ancheha subito lo stesso grave infortunio del compagno di reparto.Nei mesi successivi, il difensore ha continuato il suo percorso di riabilitazione passandoNelle ultime settimane, inoltre, Bremer ha cominciato a lavorare con il pallone, dando grande speranza e fiducia alla squadra e ai tifosi bianconeri.

Nella giornata di oggi, il brasiliano ha continuato il suo lavoro personalizzato, ma la sua presenza al Mondiale non è a rischio: B, e non è escluso che possa rientrare in campo proprio in quest'occasione.