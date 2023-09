"Scudetto? La Juventus è sempre la Juventus, la priorità è andare in Champions League ma dobbiamo sempre sognare lo scudetto. Siamo la Juve. Dobbiamo lavorare bene e vivere ogni partita come una finale". Così Gleisonad Andersinho Marques sulla lotta per il vertice: il centrale è alla sua seconda stagione alla Juventus e sogna di vincere il tricolore.