Poco più di 72 ore ci separano dal big match del Maradona tra Napoli e Juve, con i bianconeri che dovranno ripartire dalla vittoria contro il Frosinone e cercare di non commettere gli stessi errori fatti contro i ciociari. A suonare la carica è stato Gleison Bremer, che ha scelto la via dei social per motivare i propri compagni.“Oggi è il giorno per non dimenticare che bisogna lottare, credere e non arrendersi mai”.