Bremer non giocherà al Mondiale per Club: le ultime sulle sue condizioni

Le condizioni di Bremer

non troverà spazio in campo con laal Mondiale per Club. Niente di strano, perché la sua convocazione non è stata di certo casuale, ma semplicemente l'obiettivo dello staff medico bianconero è quello di aiutarlo a riassaporare gradualmente il campo per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, in cui sarà un punto fermo della squadra di Igor Tudor. Lo conferma La Gazzetta dello Sport.Nessuna urgenza, insomma, di affrettare i tempi, anche perché si finirebbe per correre rischi inutili. E per Bremer è fondamentale trovare la migliore condizione, dopo aver perso praticamente una stagione intera per via della rottura del legamento crociato rimediata a ottobre durante il match di Champions League contro il Lipsia. Negli Stati Uniti, comunque, inizierà la sua ripartenza.