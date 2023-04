Come racconta Tuttosport, non è stata la migliore prestazione per Gleison. Tutt'altro. "È il primo ad avvertire il contraccolpo dell’assenza di Danilo: resta pericolosamente sul cornicione, spesso in balia degli avversari. In più sull’imbucata di Barella, toccava a lui vedere Dimarco", scrive il quotidiano. Per Gazzetta è da 4.5, addirittura il peggiore: "Si vede che non sta bene dal fatto che non riesce a giocare d'anticipo - si legge -, la sua specialità. Sul gol si fa sorrprendere da Dimarco, in affanno su Lautaro".