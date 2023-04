Le parate di Perin, il gol di Gatti, ma non solo. Nellla vittoria della Juventus contro lo Sporting la difesa bianconera è stata protagonista e a brillare è stato anche Bremer. Il difensore brasiliano ha salvato sulla linea sul tiro di Nuno Santos nel primo tempo e ha messo il lucchetto alla difesa della Juve. Non è un caso che la piattaforma Sofascore l’ha eletto come migliore della squadra bianconera e l’ha inserito nella TopXI di questo turno di Europa League.Stando ai dati, ha vinto 3 dei 4 contrasti a terra che ha effettuato e ha completato 39 passaggi con una percentuale di precisione del 93%. Ha anche effettuato 2 contrasti e intercettato 2 palloni.