Bremer-Manchester United, la situazione



Greenwood come contropartita?

Se la Juventus è tornata a non subire gol, il merito è anche di, che in realtà, è stato tra i più costanti di tutta la rosa bianconera. Il difensore brasiliano, al secondo anno con la Juve, dopo una prima stagione tra alti e bassi, è diventato uno dei punti fermi della squadra. Rendimento che non è passato inosservato alle big europee, in particolare al Manchester United.che a luglio tenterà l'ennesima rivoluzione per tornare vincente. Bremer è un pezzo che ingolosisce i dirigenti di Old Trafford. Un po' per lo status e un po' per la clausola inserita nel contratto dell'ex granata, scrive Gazzetta dello Sport.da tempo in pressing sul centrale verdeoro e sul suo entourage. La clausola entra in vigore dal 2025,ma per i bianconeri sarebbe difficile rinunciare a una cifra simile già nei prossimi mesi.Spunta allora un nuovo scenario, quello di una doppia operazione sull'asse Torino-Manchester. Come riferisce il quotidiano, dalle parti della Continassa stanno seguendo con un certo interesseala rinata al Getafe ma di proprietà del Manchester United. L'inglese può diventare una possibile contropartita, si legge.