. Il ct ha diramato le convocazioni per la Coppa America nella giornata di ieri e la scelta di non convocare il difensore bianconero lascia perplessità, soprattutto tra i tifosi della Juventus che hanno potuto osservare la crescita del classe 1997. Ma cosa c'è dietro la decisione di non chiamarlo?La decisione di lasciare fuori Bremer fa discutere soprattutto considerando che tra i convocati c'èreduce da un grave infortunio e tornato in campo da poche partite. Oltre alla presenza del giovane Lucas Beraldo, che chiuderà la stagione al Psg con poco più di 20 presenze. La stagione di Bremer invece è stata caratterizzata da una grande continuità di rendimento (97% dei minuti a disposizione giocati) e da una crescita evidente anche rispetto al primo anno in bianconero.Nonostante fosse stato chiamato nelle ultime tre convocazioni,. La non partecipazione alle coppe europee può aver inciso considerando che ha avuto una vetrina meno importante per mettersi in mostra. Resta poi il campo e il rendimento del giocatore, che anche per quanto visto nell'ultima partita contro la Roma, avrebbe meritato una considerazione maggiore.Nel contratto di Gleison c'è una clausola rescissoria, attivabile però solo dal 2025. Se arrivasse un'offerta importante, ovvero dai 60 milioni in su e questa fosse accompagnata dalla volontà del giocatore di lasciare la Juve, il club si siederebbe al tavolo per trattare. Il fattore "nazionale" può incidere sulle scelte di Bremer?Chissà cosa sarebbe successo se le stesse prestazioni Bremer le avesse fatte ad esempio in Premier League (campionato che lo segue con attenzione, in primis il Manchester United).. Impossibile sapere se nei pensieri di Bremer ci sarà anche questa considerazione ragionando sul futuro. Dall'altra parte, la sua assenza può spengere qualche riflettore in ottica mercato. Bremer infatti non potrà sfruttare la vetrina della nazionale per aumentare l'interesse che già c'è nei suoi confronti.