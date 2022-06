La giornata di ieri è stata cruciale per capire in che senso si orienterà il mercato della Juventus per quel che riguarda la difesa, con il nome di Kalidou Koulibaly che è spiccato in cima alla lista delle priorità nel giro di poche ore. Ma c'è anche un altro profilo che Madama osserva con attenzione ed è quello del centrale granata Bremer, il quale sembra vicino a vestire la maglia dell'Inter. Sembra, appunto, perchè la trattativa va ormai avanti da settimane e al momento non sembra destinata a decollare, ecco perche la Juve resta vigile alla finestra e pronta a sferrare l'assalto semmai ce ne fosse l'opportunità.