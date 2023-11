La missione diè chiara: limitare non solo le giocate ma persino la fiducia in Lautaro, il quale sta vivendo la migliore stagione della sua carriera. Il difensore brasiliano è una figura centrale e intoccabile nella squadra, essendo sempre stato titolare e saltando solamente sei minuti in tutte le 12 giornate di campionato. La sua ultima impresa è stata decisiva nella partita contro il Cagliari prima della sosta, rappresentando una variazione strategica.Nei parametri di rendimento, che vanno dai contrasti ai duelli fino ai palloni intercettati, Bremer è notevolmente sopra la media in ogni voce, dimostrando grande destrezza tattica e fisica.Il punto cruciale è che limitare un giocatore come l'attuale Lautaro non è affatto semplice. La sua imprevedibilità è la sua forza. In campionato, il Toro ha segnato 12 gol in altrettante partite, con una frequenza di una rete ogni 82 minuti, un dato impressionante. Tuttavia, questa sfida specifica sembra essere un terreno complicato per lui. La sua capacità di sorprendere rende arduo prevedere cosa accadrà sul campo.