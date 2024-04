La cessione di Gleisonaldue anni fa ha rappresentato un affare significativo per il club granata, con la Juventus che ha sborsato 41 milioni di euro per assicurarsi il difensore brasiliano. Tuttavia, oltre a questa cifra, erano previsti anche altri 9 milioni di euro legati a determinati bonus.Nel corso del 2023, una parte di questi bonus è stata incassata dal Torino, con la società bianconera che ha versato 2,5 milioni di euro nelle casse del club di Urbano Cairo in seguito al raggiungimento di determinati obiettivi. Tuttavia, altri milioni dovrebbero ancora arrivare entro la fine dell'anno, legati ai piazzamenti in classifica della Juventus in questo campionato e alle presenze di Bremer con la maglia bianconera.Nonostante siano trascorsi due anni dalla sua partenza dal Torino,dimostrando l'importanza degli accordi economici e dei bonus inclusi nelle trattative dei trasferimenti dei giocatori. Questi flussi finanziari aggiuntivi possono rappresentare una fonte preziosa di entrate per i club di calcio e contribuire alla stabilità economica e finanziaria delle società.