Intervenuto ai microfoni di JTV, il nuovo difensore Gleison Bremer ha analizzato quella che è stata la sua prima gara ufficiale in bianconero.'Ho fatto una buona partita ma c’è sempre da migliorare. La pressione è stata più mentale: sappiamo che la Juventus vuole sempre vincere e arrivare fino alla fine, ma io mi sto allenando e sono sempre concentrato. Un bell’esordio, abbiamo vinto 3-0 e non abbiamo preso gol. Questo è importante per la prima di campionato'.