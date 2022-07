Gleisonora ha un obiettivo: incantare il C.T.e strappare un posto per i. Se la strada di Angelverso il Mondiale era spianata ed El Fideo si gioca un posto da titolare discorso diverso va fatto per il brasiliano Bremer. Il sogno di Gleison è quello di vestire la maglia della, dichiarato più volte dallo stesso giocatore. Il C.T. Tite però non ha ancora ceduto e non l'ha convocato nemmeno per unoIn Serie A Bremer ha incantato tutti, ma giocando in una squadra di mezza classifica come era ilnon è riuscito ad accendere su di sé riflettori oltre le Alpi e lo dimostra ilsenza l'inserimento di club esteri. Come riferisce Tuttosport. Bremer in Serie A ha addirittura vinto il premio di miglior difensore la scorsa stagione ma la mancanza di un palcoscenico europeo si è sentita. Un desiderio del difensore è proprio quello di giocare lae l'anno prossimo con la Juventus la disputerà.L'amichevole di questa notte sarà importante ma non quanto quelle con Real Madrid e Barcellona dei prossimi giorni che saranno il primo palcoscenico importante per Gleison che può continuare a sognare. Attenzione però: Deborahmoglie di Gleison ha origini venete e sta lavorando per la. Nel 2023 anche Gleison potrebbe richiederla e potrebbe anche essere convocato da Robertonel caso in cui Tite non volesse nella sua rosa Bremer. Lo stesso difensore qualche mese fa ha dichiarato: "Il mio sogno è giocare nella Seleçao, ma se non dovesse avverarsi e Mancini mi chiamasse, accetterei".