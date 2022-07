Nuova pretendente per Gleison? Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, ilrimasto orfano di Kalidou Koulibaly sta cercando di inserirsi tranella corsa al difensore brasiliano, pezzo pregiato di questo mercato estivo che fa gola a tante big italiane e non solo. Intanto nelle scorse ore si è parlato di un'accelerata del club bianconero per il classe 1997, che peraltro oggi non è comparso nell'undici titolare delnell'amichevole contro l'Eintracht Francoforte subentrando solo nella ripresa, scatenando ulteriormente le voci legate a una sua imminente partenza.