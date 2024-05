I numeri di Bremer: difensore goleador e tra i migliori interpreti difensivi in Serie A

E in caso di cessione? La Juventus deve guadagnarci per due motivi

Uno stacco imperioso da atleta del salto in alto e un colpo di testa preciso e cinico che batte imparabilmente. Sembra il gol di un attaccante, ma in realtà non ha segnato nessun giocatore offensivo. Ha segnato Gleison, il difensore col vizio del gol che ieri ha salvato i bianconeri con un'altra grande prestazione.L'anno scorso aveva impiegato qualche gara per ambientarsi, poi però ha inserito il cambio automatico e da lì la marcia è stata spedita. La stagione attuale dell'exè stata importante dal punto di vista del rendimento, non si è solo confermato, ma è anche migliorato. Prima di tutto i numeri offensivi del giocatore, che ha segnato tre reti in questa Serie A, tutte decisive per la vittoria o per la "salvezza" del risultato (vedasi Roma). Solo(5 gol) ehanno segnato di più (4 gol a testa). Quello del gol è un vizio che il brasiliano ha sempre avuto. Basti solo pensare al dato relativo ai gol di testa: nessuno come lui ha segnato nei cinque top campionati europei. Sono 13 (compresi gli ultimi 7 di fila), almeno 2 più di qualsiasi altro pari ruolo.In marcatura parliamo di un totem in Serie A. Come se non bastasse è nella Top Ten per palloni intercettati, 37 (dati Kickest) ed è tra i primi tre per palle rubate, 78. In questo ambito solodell'Udinese edelhanno fatto meglio. Come se non bastasse è anche secondo nei duelli vinti tra i difensori (179). Numeri molto importanti, che dimostrano quanto il brasiliano sia stato decisivo all'interno della Le prestazioni hanno attirato l'interesse della Premier League . Soprattutto del, che potrebbe investire una grossa cifra per accaparrarsi le prestazioni dell'ex. L'interesse del campionato inglese c'è sempre stato nei suoi confronti. Cederlo sarebbe una mossa giusta? Un giocatore comenon dovrebbe essere messo mai in discussione in sede di mercato. Purtroppo però la situazione della, al momento, non permette questo tipo di ragionamenti.Dunque è evidente che si possa aprire un bivio. La cessione potrebbe essere dolorosa, ma se servirà a per rinforzare la squadra allora è giusto che venga fatta e con i club di, vista la cospicua disponibilità monetaria, non sarebbe azzardato rialzare la posta in palio per massimizzare il profitto. Se deve partire dovrà partire per una cifra importante. Altrimenti potrebbe essere diventare un rimpianto.