Come riferito da Calciomercato.com, l'Inter non molla Gleison Bremer e può giocarsi una carta importante per restare davanti alle altre pretendenti - tra le quali va annoverata anche la Juventus. Al Torino, infatti, piace molto Andrea Pinamonti: l'attaccante dell'Empoli è in prestito dal club nerazzurro e potrebbe essere inserito nella trattativa come contropartita.