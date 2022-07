Sono giorni decisivi per il futuro di Gleison: il difensore brasiliano è conteso trae secondo quanto riferito da Calciomercato.com, i nerazzurri stanno cercando di accelerare i tempi per sventare il tentativo d'inserimento da parte della Juventus. Calciomercato scrive che i dirigenti nerazzurri hanno riallacciato i contatti con il club granata, senza aspettare la possibile cessione di Skriniar al PSG.Ma secondo Sportitalia, la Juventus ci sta "provando seriamente" per il brasiliano, che però sembra ormai essersi promesso ai nerazzurri.