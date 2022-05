L'ex dirigente del Torino Gianluca Petrachi ha parlato a Tele Radio Stereo con una rivelazione sull'obiettivo di mercato della Juve Gleison Bremer. Queste le sue parole:



BREMER - "Bremer? Quando l'ho portato a Torino per cinque milioni sono stato molto criticato. Sono stato investito dalle critiche. Ora è un top difensore. Trovare difensori veloci, forti fisicamente è difficile. Questa è una grande qualità che intravidi dal vivo in Brasile. Merito suo, anche quando non giocava si impegnava, ci ha sempre creduto. Chi prende Bremer fa un affare strepitoso".