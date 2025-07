Bremer, il messaggio dell'amico, il ritorno a Torino e le tappe del suo rientro in campo con la Juventus

Gleison Bremer si prepara a tornare a Torino dopo le vacanze trascorse nella sua terra natale. Gli ultimi giorni in Brasile sono stati dedicati alla famiglia, agli affetti più cari e agli allenamenti nella sua palestra personale, un luogo che racconta la sua carriera attraverso le fotografie appese alle pareti. Un modo per ritrovare motivazione e tenere vivo il legame con il calcio anche lontano dai riflettori.Proprio in queste ore, un amico gli ha inviato un messaggio carico di affetto e speranza: “”. Un augurio che accompagna simbolicamentenel suo viaggio verso Torino, dove lo aspetta una stagione cruciale per la sua carriera.

Anticipo sul raduno: test fisici e primi allenamenti

Il primo obiettivo: la sfida contro la Reggiana

Obiettivo vero: il debutto in Serie A contro il Parma

Bremer farà ritorno nel capoluogo piemontese con qualche giorno di anticipo rispetto alla data fissata dalla Juventus per il raduno ufficiale, previsto per il 24 luglio. Questo rientro anticipato gli consentirà di riprendere confidenza con il campo, di svolgere i primi test fisici e di valutare lo stato della propria condizione dopo il lungo stop.Il difensore brasiliano è motivato più che mai a lasciarsi alle spalle il grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare praticamente tutta la scorsa stagione. Le prime sedute saranno fondamentali per ritrovare ritmo e continuità, ma soprattutto per testare il recupero atletico in vista degli impegni imminenti.Nel mirino di Bremer c’è il 2 agosto, data della prima amichevole estiva contro la Reggiana. Un test che potrebbe segnare simbolicamente il ritorno in campo del centrale brasiliano, desideroso di dimostrare di essere nuovamente al top. La Juventus lo attende e lo considera un pilastro fondamentale della difesa per la nuova stagione.Se la sfida con la Reggiana sarà utile per mettere minuti nelle gambe, il vero obiettivo di Bremer è farsi trovare pronto per il 24 agosto, giorno del debutto ufficiale in Serie A contro il Parma all’Allianz Stadium. Una data cerchiata in rosso sul calendario, che segnerà non solo l’inizio del campionato bianconero, ma anche il ritorno ufficiale di Bremer dopo mesi difficili e tanta voglia di riscatto.