La campagna di rafforzamento della Juventus passerà anche attraverso le cessioni, alcune delle quali potrebbero essere più o meno dolorose. Uno dei casi da monitorare è quello di Gleison. Il brasiliano ha prolungato il suo contratto con la Juve fino al 2028 solo qualche mese fa, con una clausola rescissoria superiore ai 60 milioni che sarà attiva dall'estate del 2025.Tuttavia, già nella prossima sessione di mercato, Giuntoli potrebbe concedere il via libera all'addio di Bremer, per una cifra approssimativamente simile. Il giocatore guarda con interesse ad un trasferimento in Premier League, con il Manchester United che sembra essere stato il più attivo finora, anche se è difficile che si qualifichi per la prossima Champions League. Un dettaglio importante da considerare.