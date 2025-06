Bremer a Globo Esporte: 'Il mio ginocchio sta bene, ora è una questione mentale. Ma non ho più paura'

Getty Images

Le parole di Bremer

In attesa dell'esordio dellaal Mondiale per Club,ha parlato dal ritiro negli Stati Uniti ai microfoni del portale brasiliano Globo Esporte raccontando le sensazioni provate in questi giorni in cui è finalmente rientrato in gruppo.- "Dopo tanta attesa, sono passati otto mesi. Sono contento di essere tornato in questo ambiente, si sta riappropriando di me a poco a poco, vero? Torno con il gruppo, mi alleno un po' e poi da solo, è sempre diverso. Ma già vivere questo ambiente è importante per me per tornare in forma la prossima stagione".

- "L'Atlético è un club che mi sta a cuore, è lì che ho iniziato da professionista. Nutro molto affetto per il club".- "Ora penso a tornare bene, a dare il massimo con la Juventus, abbiamo un allenatore italiano, il migliore al mondo, devo solo fare il mio lavoro, tornare bene e la Nazionale arriverà (...). I precedenti allenatori guardavano di più alla Premier League. Ma ora c'è un allenatore italiano, che dà molta importanza alla fase difensiva. Guarderà sicuramente all'Italia, al campionato italiano, con un affetto diverso"."Prima sono andato al Torino e sono cresciuto molto, non solo come atleta, ma anche come persona, mi sono adattato alla cultura europea e anche alle tattiche del calcio italiano. Sono molto felice. Sono diventato anche un atleta. Questo mi ha aiutato molto".- "Ho dovuto cambiare un po', non potevo concentrarmi solo sull'infortunio, e questo mi ha aiutato molto. Ho scritto un libro, "Good Morning, Champion", in collaborazione con altri autori. Ho iniziato a imparare a suonare la chitarra. Mi ha aiutato molto e mi ha dato calma, ha alleviato un po' lo stress e mi ha permesso di concentrarmi esclusivamente sul campo. Sono sempre stato un atleta che leggeva molto".- "È anche un po' di paura, ma è importante avere la testa a posto, perché ora non è più una questione fisica, giusto? Il mio ginocchio sta andando molto bene, quindi ora è una questione mentale, non ho più paura e tornerò a fare quello che facevo prima".





