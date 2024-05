Juventus, Bremer può partire?

Poco importa in quale parte di campo si guardi: in un modo o nell'altro,. In difesa c'è, forte in marcatura e attento nelle chiusure. Ma c'è pure in attacco, a mettere a segno gol pesanti in aiuto a unache fatica sempre molto a gonfiare la rete. Con quello di ieri contro lasono già tre quest'anno, dopo le incornate vincenti contro Cagliari e Lecce: dal suo primo centro in Serie A nella stagione 2019-20, nessun altro tra i pari ruolo ha segnato più di lui di testa nei cinque top campionati europei.Potrebbe bastare questa breve analisi per spiegare perché Bremer sembra destinato a essere uno dei "pezzi pregiati" dell'ormai imminente mercato estivo. Il brasiliano ha su di sé gli occhi di varie big europee, a partire dalche finora è stato uno dei più attivi su questo fronte (ma che avrebbe a proprio sfavore la mancata qualificazione alla Champions League). La Juventus, da parte sua, non può escludere a priori la cessione dell'ex Torino, soprattutto se arrivasse una maxi offerta - almeno- che ne giustificherebbe il sacrificio e porterebbe in cassa un tesoretto da reinvestire sul mercato.Il potenziale dilemma, in realtà, non è da poco. Perché ok il bilancio, ma Bremer rappresenta un patrimonio già di per sé, come del resto il club bianconero ha riconosciuto appena pochi mesi fa facendogli firmare il. Come rinunciare a uno così? Il rischio - concreto - è quello di pentirsene amaramente.