Tra i rinnovi su cui la Juventus sta lavorando c'è quello di Bremer, che è in scadenza nel 2027 ma che il club vorrebbe prolungare di un ulteriore stagione, per blindare ancora di più il giocatore e ammortizzare i costi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ci sono statinuovi contatti tra i dirigenti bianconeri e l’entourage del difensore brasiliano. La fumata bianca non è ancora arrivata ma cresce l'ottimismo che in tempi brevi si possa raggiungere l'accordo. La dirigenza spera di trovarlo entro natale.