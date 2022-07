L'ufficialità non è ancora arrivata, ma Gleisonè ormai bianconero. E lui stesso si sente tale. Il difensore brasiliano, infatti, ha già cambiato la sua "biografia" su, presentandosi come un giocatore della. Questa mattina, intanto, l'ormai ex giocatore del Torino si è sottoposto alle visite mediche di rito, come testimoniato dal club attraverso i propri canali ufficiali. Qui sotto le foto.