Intervenuto sulle colonne di Libero, l'ex dirigente bianconero Lucianoha detto la sua anche sul passaggio di Gleisonallapiuttosto che all'. Ecco il suo pensiero: "Il giocatore è stato venduto alla Juve e non all'Inter perché i bianconeri, cedendo, si sono auto finanziati l'operazione, mentre l'Inter, non essendo riuscita a vendere, si è dovuta ritirare nonostante avesse già un accordo con il giocatore da mesi".