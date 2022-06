Resta calda per la Juve la pista Gleison Bremer, tanto che nelle scorse ore si è parlato di un'accelerata del club bianconero con i rivali cittadini del Torino vista la situazione legata a Matthijs De Ligt, che spinge a prestare la massima attenzione su profili alternativi. Dell'ipotesi di un trasferimento del difensore brasiliano da una squadra all'altra del capoluogo piemontese aveva parlato anche il dt Davide Vagnati prima dell'ultimo derby della Mole. "Un giocatore che ha indossato la maglia granata come ha fatto Bremer in questi anni sono convinto che farà delle scelte diverse", aveva dichiarato ai microfoni di DAZN. Resta da capire se il pensiero del dirigente è rimasto invariato...